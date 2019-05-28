Gardiyanların grevi sırasında hak mahrumiyeti yaşayan tutuklu Belçika'yı mahkum ettirdi

Gardiyanların grevi sırasında hak mahrumiyeti yaşayan tutuklu Belçika'yı mahkum ettirdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir cezaevinde, gardiyanlar çalışmama eylemi yaparken, bir tutuklunun haklarından mahrum bırakıldığı gerekçesi ile Belçika'yı suçlu buldu.

Gardiyanların grevi sırasında hak mahrumiyeti yaşayan tutuklu Belçika'yı mahkum ettirdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AHİM) gardiyanların yaptıkları grev nedeniyle bir tutuklunun haklarından mahrum bırakıldığı gerekçesiyle Belçika'yı suçlu bularak tazminata mahkum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bütün hakimleri "aşağılayıcı muamelenin" Avrupa insan hakları sözleşmesi'ne aykırı olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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