Garanti BBVA saat kaçta kapanıyor 2021? Garanti BBVA saat kaça kadar açık? Garanti BBVA çalışma saatleri

Ramazan Bayramı'nı da içine alan tam kapanma kısıtlamaları bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi, bayram tatili boyunca kapalı olan bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği tam kapanma boyunca bankaların hangi saatlerde hizmet vereceğini açıklamıştı. Peki, Garanti BBVA saat kaçta kapanıyor 2021? Garanti BBVA saat kaça kadar açık? Garanti BBVA çalışma saatleri

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı devam ederken banka çalışma saatleri merak ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde bankacılık şube işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, QNB Finansbank başta olmak diğer tüm bankaların açılış kapanış saatlerinde değişikliğe gidildi. Bilindiği üzere, öğle arası vaktine denk gelmeden banka çalışma saatleri içerisinde işlemler kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Buna göre; Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 banka çalışma saatleri

GARANTİ BBVA SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye Bankalar Birliği'nin tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleriyle ilgili yaptığı açıklamada Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceği söylenmişti.

Garanti BBVA tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denmişti.

Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı.