VALORANT Challengers TR Birlik Ligi Playoff aşaması bugün başlıyor

Uzun bir maraton olan VALORANT Challengers Türkiye Birlik ligi aşamasının sonunda playoff süreci başladığı için heyecan dorukta.

Ligdeki sıralamalar sonucu isimlerini yarı finale yazdıran, Fire Flux Esports ve Parla Esports bugünkü maçların sonucunda belli olacak rakiplerini heyecanla bekliyorlar. Bugünkü maçlar sırasıyla, S2G Esports-İstanbul Wildcats ve Papara SuperMassive-Galatasaray Esports arasında oynanacak.

HANGİ MAÇIN GALİBİ KİMİNLE EŞLEŞECEK

Saat17:30'da başlayacak olan S2G Esporst- İstanbul Wildcats serisinin galibi 7 Mart Salı günü Yarı Finallerde Fire Flux Esports'a rakip olacak. Valorant Challengers TR Birlik Ligi Twitter hesabının yaptığı ankete göre maçın favorisi S2G Esports.

Saat 20:30'da başlayacak olan Galatasaray Esports-Papara SuperMasive serisinin galibi ise 8 Mart Çarşamba günü Yarı Finallerde Parla Esports'un rakibi olacak. Valorant Challengers TR Birlik Ligi Twitter hesabının yaptığı ankete göre maçın favorisi Papara SuperMassive.

Yarı Finallerde galip gelen takımlar 12 Mart günü oynanacak VALORANT Challengers TR Birlik Ligi Büyük Finalinde kozları paylaşacak.