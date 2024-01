Until Dawn, PlayStation 5 ve PC için yeniden geliyor

The Quarry ve Little Nightmares gibi oyunların geliştiricisi Supermassive Games, 2015 korku oyunu Until Dawn'ı modernize edilmiş grafiklerle PlayStation 5 ve PC kullanıcıları için tekrardan piyasaya sürecek.

UNTIL DAWN, PS5 VE PC'YE GELİYOR

Billbil-kun'a göre Until Dawn'ın PC ve PS5 duyurusunun önümüzdeki haftalarda yapılacağı ve bu geliştirilen sürümün en az bir yıl boyunca geliştirme aşamasında olacağı öğrenildi. Henüz çok fazla detay paylaşılmasa da bu yeni sürümlerin grafik ve performansta iyileştirmeler sağlayacağı biliniyor.

Digital Foundry'nin belirttiği gibi, Until Dawn'ın PS4 sürümü, görsel olarak büyüleyici olsa da "bazı sıra dışı performans seviyeleri" bulunuyordu ve oyunun en büyük dezavantajının kare hızı (30FPS'ye kilitlenmemesi) olduğunu belirtti.

Digital Foundry'nin raporunda, Until Dawn'daki kare hızlarının değişiklik gösterdiğini, nadir durumlarda 20FPS'ee kadar düştüğünü veya 40FPS'e kadar yükseldiğini belirtiyor.

UNTIL DAWN KONUSU NE?

Sekiz arkadaş, bir sene önce gruptan iki kişinin kaybolduğu izole edilmiş bir dağ evine geri dönünce işler çabucak kötüye gider. Korkunun kol gezdiği ve gerilimin gitgide tırmandığı bu oyunda grubun her üyesi için ölüm kalım meselesi olacak zor kararlar vermek durumunda kalacaksınız.