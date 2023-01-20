Ubisoft'un Project Q kod adlı oyunu iptal edildi

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft, Temmuz 2022'den bu yana birçok kez oyun iptal duyurusu paylaştı. İptal edilen oyunlara ise bir yenisi eklendi. Ubisoft, Project Q kod adlı Battle Arena oyununu iptal etti.

Geçtiğimiz haftalarda Ubisoft'un Skull and Bones'u ertelediğini duyurmasıyla beraber Temmuz ayında iptal ettiği dört oyuna ek olarak duyurulmamış üç oyunu daha iptal ettiğini açıklamıştı. Bu iptal edilen oyunlara ise bir yenisi daha eklendi.

UBISOFT, PROJECT Q OYUNUNU İPTAL ETTİ

Yabancı basında yer alan rapora göre Ubisoft'un Discord'daki playtester #announcemetes kanalında yayınladığı duyuruda Project Q'nun artık geliştirilmeye devam etmeyeceğini ve yaklaşan kapalı testleri iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Oyun hakkında çok az şey biliniyordu, ancak Ubisoft'un bir Battle Royale olmadığını açıkça belirtmesine rağmen Fortnite'a biraz benziyor gibi görünüyordu.

"Tüm bu sıcak anlar bu duyuruyu yapmayı zorlaştırıyor: Ne yazık ki, Project Q artık geliştirmeye devam etmeyeceği için yaklaşan kapalı testlerimizi iptal etmek zorunda kalıyoruz. Bu aynı zamanda bu Discord sunucusunu kapatmamız gerekeceği anlamına gelir.

Şu anda iletişim kuracak daha fazla bilgimiz yok, ancak tutkunuz ve Project Q'ya olan sevginiz için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Tüm mesajlarınız ve desteğiniz bizim için dünya anlamına geldi ve en başından beri ekiplerimiz için büyük bir destek oldu."