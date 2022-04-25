Ubisoft, Project Q'yu resmen duyurdu

Ubisoft'un resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kod adı Project Q'yu duyurdular. Battle arena türü olan bu oyun henüz test aşamasında olduğu bildirilirken gelecek testleri deneyimleyebilmeleri için kayıt formu oluşturdular.



Ubisoft'un geliştiriciliğini yaptığı Battle Arena oyunu olan Project Q hakkında yapılan birçok sızıntı sonrası Ubisoft, oyunu duyurmanın vakti geldiğini anladı. İlk olarak GeForce Now verilerinde gözüken oyunun daha sonra ise test aşamasındaki görüntüleri sızdırıldı.

Hal böyle olunca Ubisoft oyunu duyurmanın daha iyi bir karar olacağını anladı ve Twitter'dan oyunun duyurusunu yaptı. Oyunu deneyimleyebilmek için gelecek testlere katılmaları için oyunculara kayıt formu veren Ubisoft, oyun hakkında daha fazla bir şey paylaşmadı.