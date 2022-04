Tomb Raider Oyun Yazarı Karakterin 'Baba Sorunları'nı Azaltmak İstiyor

Tomb Raider oyun yazarı Rhianna Pratchett, katıldığı bir etkinlikte, karakter hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Eski Tomb Raider oyun yazarı Rhianna Pratchett, BAFTA Oyun Ödülleri'nde Eurogamer'a konuştu. Serinin yeni oyunu yoldayken Pratchett seri hakkında fikirlerini paylaştı. Karakterin yeniden yaratılan versiyonu üzerinde çalışma konusundaki düşüncelerine ve gelecekte Lara Croft'tan görmeyi umduğu şeylere değinen Pratchett, "Karakteri geliştirirken gerçekten çok eğlendik, bu yüzden muhtemelen daha az baba sorunu görmek isterdim" dedi ve ekledi "Bunu benden duymak da şaşırtıcı olmalı!"

Lara Croft gibi güçlü ve sevilen bir figürün karakterinin babasının sorunları etrafında şekillenmesi gerçekten de biraz haksızlık. 1996 yılından beri oyun dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan Tomb Raider serisi, korkusuz bir kadın olan Lara Croft'un maceralarına odaklanıyor. Yazar Pratchett hak verilebilecek şekilde, böyle bir karakteri "baba sorunları"na feda etmek istemiyor.

Pratchett sözlerine şöyle devam etti:

"Onu (Lara Croft'u) kendi yolundan ilerlerken ve kendi zevk aldığı şeyleri yaparken görmeyi çok seviyorum. Oyunu yazdığımızda Lara, bir 'Tomb Raider' olma yolunda ilerliyordu. Hatta ona bir proto-Tomb Raider demek yanlış olmaz. Bir Tomb Raider'la eşleştirebileceğiniz tüm karakter özellikleri Lara Croft'ta yavaş yavaş yüzeye çıkmaya başlamıştı: azim, cesaret, beceriklilik…"

Pratchett ayrıca Lara Croft'un artık daha küstah ve iğneleyici replikleri olmasını istiyor. Bu tavırların gelişmekte olan Lara karakterine daha çok yakışacağına inanıyor.

Bu hafta başlarında yapılan Epic Games State of Unreal sunumunda, Crystal Dynamics'in yeni bir Tomb Raider oyunu üzerinde çalıştığı ve bu oyunun Unreal Engine 5 kullanılarak yapılacağı ortaya çıktı. Crystal Dynamics, ilk iki Tomb Raider oyununun da geliştiricisiydi. ancak serinin üçüncü oyunu Shadow of the Tomb Raider, Eidos-Montreal'e devredildi.

SaveButonu / Gamegar