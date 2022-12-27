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Tomb Raider'ın iki oyunu ertelendi

Gamegar Haberleri

Tomb Raider'ın iki oyunu ertelendi

Crystal Dynamcis'in Feral Interactive ile ortaklaşa geliştirip Square Enix'in yayıncılığını yaptığı Tomb Raider serisinin iki oyununun Nintendo Switch cihazına geleceği duyurulmasının ardından ertelenme kararı geldi.

Ekim ayının başlarında, Crystal Dynamics ve Feral Interactive, iki Tomb Raider oyununun 2022'de Nintendo Switch'te yayınlanacağını doğruladı. Lara Croft and the Guardian of Light ve Lara Croft and the Temple of Osiris, serinin 25. yıl dönümünü kutlamak için Switch'e gelecekti.

Feral Interactive'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda Lara Croft and the Guardian of Light ve Lara Croft and the Temple of Osiris'in Nintendo Switch'e 2023 yılında piyasaya sürüleceği açıklandı.

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Lara Croft and the Guardian of Light, Lara Croft'un yer aldığı bir aksiyon/macera oyunudur. Bu marka uzantısı, Tomb Raider serisinin keşif ve keşif, platform oluşturma ve bulmaca çözme gibi ayırt edici özelliklerini karakter ilerlemesi, eğlenceli hızlı dövüş ve insan işbirliği ve rekabet unsurlarıyla birleştiriyor.

Tomb Raider'ın iki oyunu ertelendi

Lara Croft and the Temple of Osiris, eleştirmenlerce beğenilen Lara Croft and the Guardian of Light'ın devamı ve Lara Croft ile ilk dört oyunculu co-op deneyimi. Çarpıcı görsellere ve yepyeni bir hikayeye sahip olan oyuncular, tapınağı keşfetmek, Mısır yeraltı dünyasından düşman ordularını yenmek, aldatıcı bulmacaları çözmek ve ölümcül tuzaklardan kaçınmak için birlikte çalışmalıdır. Bu sırada oyuncular hazine, güçlü eserler ve nihai övünme hakları için rekabet edecek.

Tomb Raider'ın iki oyunu ertelendi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Nintendo Switch Nintendo Gamegar Haberler

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