TIME, 2022 yılının en iyi 10 oyununu açıkladı

TIME, 2022'nin En iyi Video Oyunları listesini açıkladı. God of War Ragnarok, TIME'a göre 2022 yılının en iyi video oyunu olurken Ragnarok ile rekabete giren Elden Ring, listede dördüncü sırada yer aldı.

Her yıl en iyi 10 video oyununu açıklayan TIME, bu yıl tartışma yaratacak bir liste oluşturdu. God of War ve Elden Ring'in birincilik yarışı yaparken yayınlanan listede Elden Ring dördüncü oldu.

TIME 2022'NİN EN İYİ 10 VİDEO OYUNU

God of War: Ragnarok Horizon Forbidden West The Quarry Elden Ring Stray The Last of Us Part 1 Sifu Resident Evil Village: Shadows of Rose LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Liste, Japonya Oyun Ödülleri 2022'de Yılın Oyunu'nu kazanan Elden Ring için, "…çok fazla yan görev, keşfedilecek alan, kilidini açıp yükseltilecek zırh ve silahlar ve kendinizi ana görevde kolayca kaybolmuş bulabileceğiniz savaşılacak düşmanlarla, bazen hayal kırıklığı noktasına kadar geniş bir kapsam…" sözleriyle dördüncü sıraya yerleştirirken yılın en iyi oyunu seçtiği God of War Ragnarok hakkında "efsaneleri alt üst eden hikaye anlatımından ustaca ton geçişlerine, duygusal karakter eğrilerinden kemik kıran aksiyonuna kadar Ragnarok, tüm aksiyon-macera oyunlarının özlem duyması gereken şeydir" sözlerine yer verdi.