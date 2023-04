The Last of Us Part 1 PC inceleme

The Last of Us Part 1, Naughty Dog'un başyapıtı olarak kabul edilen ve PlayStation kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayan bir hayatta kalma oyunudur. Şimdi ise PC kullanıcıları da bu efsanevi oyunu deneyimleyebilecekler. İnanılmaz hikayesi ve oynanışıyla, The Last of Us Part 1 PC sürümü de büyük bir ilgi topladı.

The Last Of Us Part 1, 2013 yılında piyasaya sürüldü ve hemen herkes tarafından büyük bir övgüyle karşılandı. Naughty Dog, daha önce Uncharted serisiyle büyük başarı kazanmıştı, ancak The Last of Us Part 1, şirketin daha da yüksek bir seviyeye ulaşmasını sağladı.

THE LAST OF US PART 1 PC İNCELEME

Last of Us Part 1'in başlangıç saatlerini tekrarlayan oyuncular için biraz yavaşlatabilir, ancak ilk kez oynayanlar başlangıçtan itibaren bağlanacaklar. The Last of Us, yürek burkan bir prolog ile başlar ve Joel ve Ellie'nin kanlı macerasının geçtiği post-apokaliptik bir dünyada hızlı ilerler. Oyunun ilerleyen sürecinde, oyuncular zalim infazlarla düşmanları sessizce ortadan kaldırırken, korkunç Clicker yaratıklarına karşı savaşacak ve onları terleten patlayıcı çatışmalara girecekler.

JOEL VE ELLIE

Oyun, Joel adlı bir adamın hikayesiyle başlıyor. Joel, salgın sonrası dünyada hayatta kalmayı başaran, kurnaz ve acımasız bir avcıdır. Yıllar geçtikçe, Joel, genç bir kız olan Ellie ile bir araya gelir ve onu korumak için yola koyulur. Ellie, bağışıklık kazanmış bir çocuk olduğu için, bilim adamları onu araştırmak için kaçırırlar. Joel, Ellie'yi korumak ve onu kurtarmak için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Oyun, hikayesi ve karakter gelişimiyle dikkat çekiyor. Joel ve Ellie, oyuncuların zihninde canlı ve gerçek karakterler olarak yer ederler. Joel, kendisi gibi kurtulmak için her şeyi yapabilecek bir adamdır. Ellie, hayatta kalma mücadelesinde büyüyen, akıllı ve cesur bir kızdır. Oyunun diğer karakterleri de oldukça iyi yazılmış ve oyuncuların duygusal bir bağ kurmalarını sağlar.

KENDİ OYUN TARZINIZI OLUŞTURUN

Oynanış, korku ve hayatta kalma unsurlarını bir araya getirirken, aksiyonu, keşfi ve gizliliği de dahil ederek dengeli bir şekilde sunar. Oyuncular, çevrelerini keşfeder, malzemeler toplar ve silahları kullanarak düşmanlarla savaşırlar. Oyunun seviyeleri, oynanışın çok yönlülüğüne izin verir ve oyunculara kendi oyun tarzlarını oluşturmalarına olanak sağlar. Oyun, oyunculara geniş bir oynanış yelpazesi sunar ve oynanışın her anında farklı bir deneyim sunar.

MUHTEŞEM OYUN ATMOSFERİ

Görsel ve ses tasarımı da oldukça başarılıdır. Oyunun post-apokaliptik dünyası gerçekçi bir şekilde tasvir edilmiş ve atmosferi güçlü bir şekilde yansıtılmıştır. Karakter modelleri, sahne tasarımları ve özel efektler oldukça etkileyici. Oyunun müzikleri de duygusal anları pekiştiren bir etkiye sahip. Müzikler, oyunun atmosferine uygun olarak kullanılır ve oyunculara duygusal bir deneyim yaşatır.

"The Last of Us Part 1'ın PC sürümü, teknik olarak PS5 sürümüne göre oyunculara daha fazla grafik ve performans seçeneği sunmasına rağmen, şu anda potansiyelinin tam olarak karşılanamadığı görülüyor. Ayrıca oyunu fare ve klavye ile oynamak da gayet kullanışlı olsa da, DualSense kontrol cihazıyla oynamak kadar etkileyici değil. İyi haber ise PS5 DualSense kontrol cihazının PC ile uyumlu olması, ancak bu ek bir masraf gerektiriyor. Şu anda PC sürümünün PS5 sürümüne göre tek avantajı, The Last of Us'ın PC'de daha ucuz olması, ancak oyundan en iyi şekilde yararlanmak için DualSense kontrol cihazı satın almanın bu faydayı yok ettiği unutulmamalı."

Sonuç olarak, The Last of Us Part 1, öykü anlatımı, oynanışı, görsel ve ses tasarımı gibi unsurları bir araya getirerek harika bir oyun deneyimi sunar. Hikayesi ve karakterleri sizi etkileyebilir, oynanışı ve atmosferi sizi içine çekebilir. Oyun, her anında duygusal ve gerilim dolu bir deneyim sunar. Eğer henüz oynamadıysanız, mutlaka denemenizi öneririm.