The Crew 3 Motorfest duyuruldu! İşte bilmeniz gereken her şey

Ubisoft'un popüler açık dünya yarış oyunu serisi The Crew'in bir sonraki oyunu The Crew 3 Motorfest resmen duyuruldu. Yayınlanan 50 saniyelik fragman ile The Crew Motorfest'e ufak bir bakış atmamız sağlanırken oyunun 2023'te piyasaya sürüleceği açıklandı.

The Crew serisinin son oyunu olan The Crew Motorfest'in haritası bu kez Hawaii'nin O'ahu adasından ilham alınarak tasarlanmıştır. The Crew 2'ye oranla yeni oyunda harita bir nebze daha küçük olacak gibi görünüyor.

THE CREW 3 RESMEN DUYURULDU

Ubisoft, bir sızıntının kurbanı olarak The Crew 3'ün geliştirildiği sızdırılmıştı. The Crew'in resmi Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru ile The Crew 3'ün duyuru lansmanının yapılacağı bildirildi. Ubisoft'un YouTube hesabında yayınlanan yeni video ile bir sonraki The Crew oyunu The Crew Motorfest duyuruldu.

THE CREW 3 MOTORFEST HAKKINDA

Ubisoft'un internet sitesinde The Crew Motorfest hakkında şu sözlere yer verildi:

"The Crew Motorfest, onu serideki en iyi açık dünya aksiyon-sürüş deneyimi haline getirmek için The Crew serisinin mirasına dayanıyor.

Honolulu'nun şehir sokaklarında yarışmaya, küllü yanardağ yamaçlarından aşağı inmeye, yemyeşil yağmur ormanlarının derinliklerinde maceraya atılmaya, virajlı dağ yollarında drift yapmaya veya sadece güneşli kumsalda dinlenmeye hazırlanın."

THE CREW MOTORFEST, HAWAİİ'DE GEÇECEK

Yayınlanan fragman ile serinin yeni oyunu The Crew Motorfest'in Hawaii'nin O'Ahu adasında geçeceği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Oyunun kalbinde yer alan unutulmayan araba kültürü festivali Motorfest, Hawaii takımadalarının bir parçası olan güzel O'ahu adasına yerleşti. Tek başınıza veya ekibinizle, yüzlerce efsanevi aracın direksiyonunun arkasındaki bu güzel yeni oyun alanını keşfetmeye gelin." sözlerine yer verildi.