Taraftar küplere bindi! Beşiktaş derbi sonrası bir mağlubiyet daha aldı

Beşiktaş Esports, 2022 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin 5. Hafta 1. Gün maçında Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi 1-0 kaybetti. Aynı haftanın 2. Gün maçında ise Papara Supermassive Blaze ile karşılaşan Beşiktaş, 1-0'lık skor ile mağlup oldu. Artarda gelen iki mağlubiyet sonrası taraftar küplere bindi.

BEŞİKTAŞ HAFTAYI İKİ MAĞLUBİYET İLE BİTİRDİ

League of Legends'ın 2022 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde oynanan 5. Hafta maçlarında Beşiktaş Esports, ilk gün Fenerbahçe Espor ile derbi heyecanını yaşadı. Derbiden mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, ikinci gün karşılaşmasında Papara Supermassive Blaze maçını da 1-0'lık skor ile mağlup oldu.

İKİ MAĞLUBİYET SONRASI TARAFTAR KÜPLERE BİNDİ

Fenerbahçe Derbisi ve Papara Supermassive Blaze maçlarını kaybeden Beşiktaş Esports'un taraftarı artarda gelen iki mağlubiyet sonrası sosyal medyadan sert eleştirilere yer verdi.

MAÇIN OYUNCUSU YUNUS EMRE ŞAHİN OLDU

Beşiktaş Esports'u 1-0'lık skor ile mağlup eden Papara Supermassive Blaze'in oyuncusu Yunus Emre "Ksaez" Şahin, 13/0/1'lik Corki performansıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi.