Taraftar küplere bindi! Beşiktaş derbi sonrası bir mağlubiyet daha aldı - Haberler

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Taraftar küplere bindi! Beşiktaş derbi sonrası bir mağlubiyet daha aldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Taraftar küplere bindi! Beşiktaş derbi sonrası bir mağlubiyet daha aldı

Beşiktaş'ın elektronik spor branşı Beşiktaş Esports, League of Legends'in 2022 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin 5. Hafta 2. Gün maçında karşılaştığı Papara Supermassive Blaze maçında 1-0'lık skor ile mağlup oldu.

Beşiktaş Esports, 2022 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin 5. Hafta 1. Gün maçında Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi 1-0 kaybetti. Aynı haftanın 2. Gün maçında ise Papara Supermassive Blaze ile karşılaşan Beşiktaş, 1-0'lık skor ile mağlup oldu. Artarda gelen iki mağlubiyet sonrası taraftar küplere bindi.

BEŞİKTAŞ HAFTAYI İKİ MAĞLUBİYET İLE BİTİRDİ

League of Legends'ın 2022 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde oynanan 5. Hafta maçlarında Beşiktaş Esports, ilk gün Fenerbahçe Espor ile derbi heyecanını yaşadı. Derbiden mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, ikinci gün karşılaşmasında Papara Supermassive Blaze maçını da 1-0'lık skor ile mağlup oldu.

Taraftar küplere bindi! Beşiktaş Espor derbi sonrası bir mağlubiyet daha aldı

İKİ MAĞLUBİYET SONRASI TARAFTAR KÜPLERE BİNDİ

Fenerbahçe Derbisi ve Papara Supermassive Blaze maçlarını kaybeden Beşiktaş Esports'un taraftarı artarda gelen iki mağlubiyet sonrası sosyal medyadan sert eleştirilere yer verdi.

Taraftar küplere bindi! Beşiktaş Espor derbi sonrası bir mağlubiyet daha aldı

Taraftar küplere bindi! Beşiktaş Espor derbi sonrası bir mağlubiyet daha aldı

Taraftar küplere bindi! Beşiktaş Espor derbi sonrası bir mağlubiyet daha aldı

Taraftar küplere bindi! Beşiktaş Espor derbi sonrası bir mağlubiyet daha aldı

MAÇIN OYUNCUSU YUNUS EMRE ŞAHİN OLDU

Beşiktaş Esports'u 1-0'lık skor ile mağlup eden Papara Supermassive Blaze'in oyuncusu Yunus Emre "Ksaez" Şahin, 13/0/1'lik Corki performansıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Taraftar küplere bindi! Beşiktaş Espor derbi sonrası bir mağlubiyet daha aldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Beşiktaş Espor Beşiktaş Gamegar Haberler

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