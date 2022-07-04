Summer Games Done Quick 2022'de 3 milyon dolar bağış toplandı

Bu yılki Summer Games Done Quick, Awesome Games Done Quick'teki Kanseri Önleme Vakfı için güvence altına aldığı rekor kıran 3,4 milyon doların altına kalırken, SGDQ 2021 sırasında toplanan 2,9 milyon dolardan fazlaydı.

TOPLAMDA 3 MİLYON DOLAR TOPLADI

Games Done Quick'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Summer Games Done Quick 2022, Sınır Tanımayan Doktorlar için toplam 3.016.200 dolar topladı. Bu maratonu mümkün kılan herkese teşekkürler ve inanılmaz cömertliğiniz ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." sözlerine yer verdi.

Bu yılki etkinlikte Kasumi "Sumichu" Yogi'nin ayrılışı görüldü. Geçtiğimiz sekiz yıl boyunca Yogi, GDQ'nun pazarlama ve iş geliştirme direktörü olarak görev yaptı ve kuruluşun bugün olduğu gibi toplumun temel taşı haline gelmesine yardımcı oldu. Games Done Qucik'in bir sonraki bağış kampanyası, tamamı kadınlardan oluşan Flame Fatales Showcase, 21 Ağustos'ta başlayacak.