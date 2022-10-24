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Steam, eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı

Gamegar Haberleri

Steam, eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı

Popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam, 2003 yılından bu yana tüm zamanların en yüksek eş zamanlı anlık oyuncu rekorunu kırdı. Steam, 19 Ekim itibariyle anlık olarak 30 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaştı.

Steam'den bağımsız olarak Steam istatistiklerini paylaşan internet sitesi SteamDB'de paylaşılan verilerde Steam'in tüm zamanların en yüksek oyuncu rekoruna ulaştığı bildirildi.

STEAM, YENİ OYUNCU REKORU KIRDI

Dijital oyunların dağıtım konusundaki en popüler merkezi olan Steam, 2003 yılından bu yana en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Steam, 30 milyon 32 bin 5 eş zamanlı kullanıcı ile yeni rekorunu elde etti.

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Steam, eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı

Mart 2020'de pandemi ilan edilmesiyle beraber kullanıcı sayısında artış yaşayan Steam, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. En son Mart 2022 tarihinde 29,9 milyon anlık kullanıcı ile rekor kıran Steam, aylar sonra rekorunu tazeledi.

STEAM NEDİR?

Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen, bir dijital dağıtım, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan platformdur. Oyunların geniş çapta dağıtımı ve onlarla ilgili çoklu ortamların tamamen internet üzerinden yayılımı için kullanılmaktadır.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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