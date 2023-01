Sony, PlayStation 5 için Project Leonardo'yu duyurdu

Teknoloji devi Sony, oyun oynamanın önündeki engelleri kaldırmak ve engelli oyuncuların daha kolay, daha rahat ve daha uzun süreli oyun oynamalarına yardımcı olmak için Project Leonardo kod adlı yeni kontrolcüsünü tanıttı.

PROJECT LEONARDO DUYURULDU

Engelli birçok oyuncunun oyunları daha kolay oynayabilmeleri için PlayStation 5 konsoluna özel olarak tasarlanan Project Leonardo kod adlı yeni kontrolcüsü CES 2023 etkinliği sırasında Sony'nin CEO'su Jim Ryan tarafından duyuruldu.

Sony Interactive Entertainment'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino'nun PlayStation Blog'da yaptığı açıklamada, "PlayStation'da erişilebilirlik bizim için önemli bir konudur ve her oyuncunun oyun oynama keyfini yaşamasını sağlamak için çıtayı yükseltmeye devam etmek istiyoruz. İster Santa Monica Studio'nun God of War Ragnarök veya Naughty Dog'un The Last of Us Part I gibi PlayStation Studios oyunlarındaki güçlü erişilebilirlik seçenekleri ister PS4 ve PS5 konsolu kullanıcı arayüzümüzdeki çok çeşitli özellikler olsun, her oyuncu için oynamanın önündeki engelleri azaltma konusunda tutkuluyuz." sözlerine yer verdi.