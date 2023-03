Endnight Games'in geliştirdiği açık dünya hayatta kalma korku oyunu The Forest'ın devam oyunu olan Sons of the Forest'taki etkili silahlar arasında yer alan pompalı tüfeğin nerede olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sons of the Forest pompalı nerede? Sons of the Forest shotgun nerede? Detayları haberimizde…

SONS OF THE FOREST POMPALI NEREDE?

Sons of the Forest'ta Pompalı haritanın 2 farklı yerinde bulunmaktadır. Birinde kürek, diğerinde ise VIP Keycard'a sahip olmanız gerekmektedir. Küreği bulmadıysanız buradan Sons of the Forest'ta kürek sahibi olabilirsiniz. Eğer küreğiniz varsa, pompalı tüfek haritanın kuzeybatısında yer alan bir mezarın içerisindedir.

Pompalı tüfek, çubuklardan hazırlanmış bir haçın altına gömülen tabutta bulunmaktadır. Tabutu açtıktan sonra pompalı tüfeğe sarılmış bir şekilde bulunan asker görülmektedir.

Eğer VIP Keycard'ınız var ise haritanın kuzeydoğusunda yer alan Final Bunker adlı mağaraya girerek bulabilirsiniz. Buradaki pompalı tüfek (shotgun) ise bunkerın içerisindeki bar masasının üzerinde durmaktadır.