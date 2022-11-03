Somerville ne zaman çıkacak? Somerville çıkış tarihi açıklandı

Jumpship tarafından geliştirilip ve yayınlanan bilim kurgu macera oyunu Somerville'in çıkış tarihi açıklandı. Peki, Somerville ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Felaketin ardından, ailenizi yeniden bütünleştirmenin yollarını bulmalısınız. Somerville, büyük ölçekli bir çatışmanın samimi yansımalarına dayanan bir Bilimkurgu macerasıdır. Peki, Somerville ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

SOMERVILLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Somervile, 15 Kasım 2022 tarihinde Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, Steam ve Epic Games için çıkış yapacak.

JUMPSHIP HAKKINDA

Jumpship, eski CEO ve Playdead'in kurucu ortağı Dino Patti ile işbirliği içinde kurulan Chris Olsen tarafından orijinal bir IP etrafında kurulmuş bağımsız bir oyun stüdyosudur. Taahhüdümüz, insanlara saygılı davranan ve etkileşimli medya tanımlarının genişletilmesine yardımcı olan benzersiz deneyimler sunmaktır.