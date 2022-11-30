Portal'ın ücretsiz RTX DLC'si Aralık'ta gelecek
Gamegar Haberleri
Popüler video oyun geliştiricisi Valve'ın 2007'de piyasaya sürdüğü bulmaca oyunu Portal'ın RTX ekran kartı ray-tracing destekli ücretsiz sürümü Aralık 2022'de kullanıcılar ile buluşacak.
Birinci şahıs bulmaca oyunu olan Portal sahipleri, RTX ekran kartlarının ray-tracing özelliğini destekleyen ücretsiz bir DLC'ye sahip olacaklar. Portal'ın ücretsiz RTX desteği Aralık ayında kullanıcılar ile buluşacak.
Nvıdıa'nın yeni RTX 4080 ve 4090 ekran kartlarıyla birlikte duyurulan ve yeniden tasarlanan yüksek çözünürlüklü dokular ve modellerle birlikte ray-tracing (ışın izleme) desteği 8 Aralık tarihinde geliyor.
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Portal with RTX, NVIDIA Lightspeed Studios tarafından geliştirilen tüm Portal sahipleri için ücretsiz bir DLC'dir. Işın izleme ile yeniden tasarlanan ve büyük beğeni toplayan ve ödüllü Portal'ı deneyimleyin. Oyunun her karesi, çarpıcı tam ışın izleme, yeni, el yapımı yüksek çözünürlüklü fiziksel tabanlı dokular ve orijinalleri çağrıştıran yeni, geliştirilmiş yüksek poli modellerle çarpıcı 4K olarak yükseltildi. RTX'li Portal'da, tam ışın izleme her seviyeyi dönüştürerek ışığın zıplamasını ve sahnenin geometrisinden ve malzemelerinden etkilenmesini sağlar. Her ışık ışın izlemelidir ve gölgeler oluşturur, küresel aydınlatma dolaylı aydınlatma odaları doğal olarak aydınlatır ve karartır, hacimsel ışın izlemeli aydınlatma sis ve duman boyunca dağılır ve gölgeler piksel mükemmeldir. RTX'li Portal, tüm ışın izleme özellikli GPU'larla uyumludur.
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3060
- Depolama : 25 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080
- Depolama : 25 GB SSD kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 11 64 bit
- İşlemci : Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 9 5900
- Bellek : 32 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 4080
- Depolama : 25 GB SSD kullanılabilir alan
Portal With RTX'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.