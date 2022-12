Portal'ın ücretsiz RTX DLC'si Aralık'ta gelecek

Birinci şahıs bulmaca oyunu olan Portal sahipleri, RTX ekran kartlarının ray-tracing özelliğini destekleyen ücretsiz bir DLC'ye sahip olacaklar. Portal'ın ücretsiz RTX desteği Aralık ayında kullanıcılar ile buluşacak.

PORTAL RTX DESTEĞİ ARALIK'TA GELİYOR

Nvıdıa'nın yeni RTX 4080 ve 4090 ekran kartlarıyla birlikte duyurulan ve yeniden tasarlanan yüksek çözünürlüklü dokular ve modellerle birlikte ray-tracing (ışın izleme) desteği 8 Aralık tarihinde geliyor.

Portal with RTX, NVIDIA Lightspeed Studios tarafından geliştirilen tüm Portal sahipleri için ücretsiz bir DLC'dir. Işın izleme ile yeniden tasarlanan ve büyük beğeni toplayan ve ödüllü Portal'ı deneyimleyin. Oyunun her karesi, çarpıcı tam ışın izleme, yeni, el yapımı yüksek çözünürlüklü fiziksel tabanlı dokular ve orijinalleri çağrıştıran yeni, geliştirilmiş yüksek poli modellerle çarpıcı 4K olarak yükseltildi. RTX'li Portal'da, tam ışın izleme her seviyeyi dönüştürerek ışığın zıplamasını ve sahnenin geometrisinden ve malzemelerinden etkilenmesini sağlar. Her ışık ışın izlemelidir ve gölgeler oluşturur, küresel aydınlatma dolaylı aydınlatma odaları doğal olarak aydınlatır ve karartır, hacimsel ışın izlemeli aydınlatma sis ve duman boyunca dağılır ve gölgeler piksel mükemmeldir. RTX'li Portal, tüm ışın izleme özellikli GPU'larla uyumludur.

PORTAL WITH RTX MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3060

: NVIDIA GeForce RTX 3060 Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

PORTAL WITH RTX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080

: NVIDIA GeForce RTX 3080 Depolama : 25 GB SSD kullanılabilir alan

PORTAL WITH RTX ULTRA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 11 64 bit

: Windows 11 64 bit İşlemci : Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 9 5900

: Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 9 5900 Bellek : 32 GB RAM

: 32 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 4080

: NVIDIA GeForce RTX 4080 Depolama : 25 GB SSD kullanılabilir alan

PORTAL WITH RTX KAÇ GB?

Portal With RTX'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.