Need for Speed Unbound'un fragmanı yayınlandı

Electronic Arts'ın merakla beklenen yeni Need for Speed oyunu Unbound'un Amerikalı rapçi A$AP Rocky'nin de içinde yer aldığı resmi tanıtım fragmanı yayınlandı. Ayrıca Need for Speed Unbound'un çıkış yapacağı platformlar ve çıkış tarihi açıklandı.

Criterion Games'in geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı yeni Need for Speed oyunu Unbound, nihayet resmiyete kavuşarak oyunun resmi tanıtım fragmanı yayınlandı. Ayrıca oyun hakkında diğer detaylar da açığa kavuşurken önümüzdeki aylarda çıkış yapacağı bildirildi.

NEED FOR SPEED UNBOUND FRAGMANI YAYINLANDI

Fragmanda ve yayınlanan ekran görüntülerinde çokça animasyonlara yer verilen Need for Speed Unbound'un oyun içinden görüntüleri ise henüz yayınlanmadı. Oynanış videosu ise önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

Yayınlanan resmi tanıtım fragmanının açıklamasında "Lakeshore'un nihai sokak yarışı mücadelesi The Grand'a ulaşmak için zamana karşı yarışın, polisleri alt edin ve haftalık elemelere katılın. Garajınızı hassas ayarlanmış, özel sürüşlerle paketleyin ve sokakları stiliniz, özel uyumlarınız ve dünyanın her köşesinde çarpan canlı bir küresel film müziği ile aydınlatın." sözlerine yer verildi.

NEED FOR SPEED UNBOUND KAÇ TL?

Need for Speed Unbound'un Steam ve Epic Games fiyatı 1.199,00 TL olarak belirlendi. Xbox Series X|S fiyatı ise 1.599,00 TL iken PlayStation 5 fiyatı ise henüz açıklanmadı. NFS Unbound'u satın almak için buraya tıklayınız.

Steam – 1.199,00 TL

Epic Games – 1.199,00 TL

Xbox Series X|S – 1.599,00 TL

PlayStation 5 – Tahmini fiyat 1.599,00 TL

NEED FOR SPEED UNBOUND NE ZAMAN ÇIKACAK?

Need for Speed'in yeni oyunu Unbound, 2 Aralık 2022'de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games için piyasaya sürülecek.

NEED FOR PSEED UNBOUND KONUSU

Need for Speed Unbound'da dünya avuçlarınızın içinde. Lakeshore'un en büyük sokak yarışı mücadelesi olan The Grand'i kazanabilecek kadar iyi olduğunuzu kanıtlayın. 4 haftalık yoğun yarış serisinde haftalık elemelere girmek için yeterli parayı kazanın, rakiplerinizi alt edin, polisleri sürüş beceriniz ve kurnazlığınızla yenerek sokak yarışlarına damga vurun. Hassas modifiyeli özel arabalarla garajınızı doldurarak eşsiz tarzınızla, özel kıyafetlerle ve A$AP Rocky ile AWGE önderliğinde dünyanın her köşesinde duyulan hareketli global oyun müzikleriyle sokakları aydınlatın. Sizi temsil eden yepyeni sanat tarzları ve özel etiketlerle kendinizi tamamen ifade edin. Birbirinden ayrı tek ve çok oyunculu hikayelerle birlikte Need for Speed serisinin Criterion Games imzalı yepyeni sürümü, saatler süren, nefes kesici ve adrenalin pompalayan bir aksiyon sunuyor.

Dünya avuçlarınızın içinde — Güncel sokak sanatını Need for Speed tarihinin en gerçekçi görünen arabalarıyla bir araya getiren yepyeni eşsiz görsel tarz ile graffiti Need for Speed Unbound'da canlanıyor. Baş döndüren bir ani hız veren yeni takviye taktiği Burst Nitrous dahil olmak üzere sürüş becerilerinizi ifade etmek için yüksek enerjili görsellerden ve ses efektlerinden oluşan yepyeni araçlara erişin.

Dipten başlayın, zirveye kadar yarışın — Zirveye ulaşmak için risk almanız gerekir. Nasıl ve ne zaman risk alacağınızı seçin, sokakta devasa drift'ler yapın, polisleri sürüş becerinizle yenin veya rakip yarışçılara karşı elde ettiğiniz kazanç ile yan bahislere girin. Vakit nakittir, bu nedenle haftalık elemelere katılıp Lakeshore'un en büyük yarışı olan The Grand'e katılmak için yeterli parayı kazanmanın en hızlı yolunu bulun.

Bu sokaklara hükmedin — Ne kadar yarışırsanız o kadar dikkat çekersiniz. Polisler baskıyı artırırken kovalamacanın kontrolünü ele alacak yeni kaçış mekaniklerini kullanarak taktiksel kararlar vermelisiniz. Polislerden kaçacak mısınız, onlarla kafa kafaya mücadele mi edeceksiniz, yoksa Lakeshore'un altından geçen yollarda mı saklanacaksınız? Bu sokaklara hükmederseniz ödülleri toplayacaksınız.

Tüm kabiliyetlerle kendinizi ifade edin — Bir Buluşmaya gidin ve dünyanın önde gelen bazı modacılarından özel ekipmanlar dahil olmak üzere seçebileceğiniz yüzlerce kozmetik ögesiyle eşsiz tarzınızı sergileyin. Bu görünüşü sürüşünüze de yansıtarak en efsanevi özel aracınız için eşsiz kaplamalar ve kesitlerle arabalarınızı dönüştürün. Birinci olduğunuzda kendi zafer pozlarınızla rakiplerinize hava atmayı unutmayın.