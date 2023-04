Naughty Dog, The Last of Us Part 1'in PC oyuncularından özür diledi

The Last of Us Part 1'in geçtiğimiz günlerde çıkış yapan PC portunda bulunan bolca hatalar ve optimizasyon sorunları nedeniyle PC oyuncularını hayal kırıklığına uğrattı. Geliştirici ekip Naughty Dog ise Twitter hesabından açıklamada bulundu.

PlayStation'ın özel oyunları arasında yer alan The Last of Us serisinin son oyunu The Last of Us Part I, PS5 lansmanından aylar sonra Steam ve Epic Games'te PC için çıkış yaptı. Oyunda karşılaşılan hatalar ve optimizasyon sorunları nedeniyle oyuncular ve eleştirmenlerce olumsuz yorumlar aldı.

NAUGHTY DOG, THE LAST OF US PART 1 İÇİN AÇIKLAMADA BULUNDU

Geliştirici ekip Naughty Dog'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "The Last of Us Part I PC oyuncuları: Bazılarınızın beklediğiniz Naughty Dog kalitesini yaşamadığınızı biliyoruz." sözlerine yer vererek oyunun hak ettiği kalite düzeyine ulaşması ve oyun deneyimlerini etkileyen sorunları çözmek için çok çalıştığını açıkladı.

HATALARI GİDEREN GÜNCELLEMELER YOLDA

Fare kontrollü kamera hareketindeki titreme, çökmeler ve daha fazlasını ele alan bir güncellemenin 4 Nisan Salı günü yayınlanacağı bildirilirken, ek düzeltmeleri için daha büyük bir güncelleme ise bu hafta içerisinde yayınlanacak.

Oyuncuların NVIDIA veya AMD ekran kartlarının en son güncellemelerini yaptıklarından emin olması hakkında uyarıda bulunan Naughty Dog, The Last Of Us Part 1'in PC portunu en kısa sürede düzeltmeye çalışacak.

PC portu başlangıçta 3 Mart'ta piyasaya sürülmesi planlanmıştı, ancak HBO uyarlamasının popülaritesinin ona ışık tutması nedeniyle kısmen 28 Mart'a ertelendi. Naughty Dog, "Ve bu yüzden The Last of Us Part 1 PC çıkışının mümkün olan en iyi durumda olduğundan emin olmak istiyoruz" dedi. "Ek birkaç hafta, The Last of Us'ın bu versiyonunun sizin ve bizim standartlarımıza uygun olmasını sağlamamıza izin verecek."