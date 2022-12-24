Microsoft: Yeni Bethesda Oyunları Xbox'a Özel Olacak

Microsoft'un son açıklamasına göre, Starfield ve Redfall dahil yeni Bethesda oyunları Xbox'a özel olarak çıkacak.

Geçtiğimiz haftalarda FTC'nin Microsoft'a Activision-Blizzard satın alımını engellemek adına açtığı dava sonrası Microsoft'tan açıklama geldi. Microsoft'un gönderdiği yanıtta, şirketin bir önceki büyük satın alımı Bethesda'yı da ilgilendiren bilgiler yer alıyor. Açıklamaya göre, Bethesda'dan gelen üç yeni oyun Xbox ve PC platformuna özel olacak. Bunu takiben ileride çıkacak tüm yeni Bethesda oyunları Xbox'a özel kalabilir.

FTC, Microsoft'un Activison Blizzard'dan önce yaklaşık 7 milyar dolar karşılığında ZeniMax ve ona bağlı Bethesda'yı satın alması sonrası verdiği sözleri tutmadığını iddia etmişti. Komisyon, Microsoft'un satın alım öncesi Bethesda oyunlarını diğer platformlara da çıkaracağını bildirdiğini ancak satın alım işlemi tamamlandıktan sonra bundan vazgeçtiğini öne sürmüştü. Bundan dolayı da Activision Blizzard satın alım anlaşmasını engellemek adına aralık ayı başlarında Microsoft'a dava açtığını duyurmuştu.

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Bu dava sonrası Microsoft'un FTC'ye gönderdiği açıklama birkaç gün önce halka açık şekilde paylaşıldı. Açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"Şikayetin, Microsoft'un yakın zamandaki ZeniMax satın alımına (2020'de satın alınan bir dizi oyun stüdyosu) yönelik yaptığı atıfın, şu anki [Activision Blizzard] satın alımı ile alakası yok. Xbox, tek başına ve küçük gruplarla oynanacak şekilde tasarlanmış olan gelecekteki üç [Bethesda] oyununun Xbox ve PC'ye özel olmasını bekliyor."

Kamuoyuna açık şekilde paylaşılan belgede, söz konusu oyunların isimleri gizlenmiş durumda. Ancak buna rağmen bu üç oyunu tahmin etmek zor değil. Bethesda halihazırda şu anda yapım aşamasında olan Starfield ve Redfall'un sadece Xbox ve PC platformuna geleceğini doğrulamıştı. Üçüncü oyunun ise The Elder Scrolls VI olması olası gözüküyor.