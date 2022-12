Microsoft, Nintendo ve Valve ile 10 Yıllık Call of Duty Anlaşması İmzaladı

Microsoft, Activision Blizzard satın alımı sonrası Call of Duty oyunlarını Xbox dışındaki platformlarda yayınlamak için anlaşma imzaladı.

Microsoft, Call of Duty oyunları için Nintendo ve Valve ile 10 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı. Sony'nin ise henüz bu anlaşmaya katılmadığını belirtti.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı yaklaşık 70 milyar dolara satın alma girişimi nedeniyle başlatılan tekelcilik karşıtı incelemeler devam ederken Microsoft'tan satın alımın onaylamasını desteklemek adına yeni bir hamle daha geldi.

Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer, Microsoft olarak Nintendo ve Valve ile 10 yıllık Call of Duty anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Bu anlaşma ile Activison Blizzard satın alımının geçmesi sonrası yeni Call of Duty oyunlarının Nintendo platformuna gelmesinin önü açıldı. Ayrıca oyunların Steam'de yayınlanmasına da devam edilebilecek. Satın alım sonrası Call of Duty serisinin Xbox'a özel kalabileceği endişeleri nedeniyle bir süredir Microsoft ile Sony tartışma içerisindeydi.

Activision Blizzard Satın Alımında "Microsoft-Sony Kavgası" Kızışıyor

Öte yandan, söz konusu anlaşmaya Sony'nin henüz imza atmadığı belirtildi. Microsoft'un başkanı Brad Smith, "[Activision Blizzard] satın alımımız, Call of Duty'i her zamankinden daha çok oyuncuya ve platforma getirecek. Bu, rekabet ve tüketiciler için iyi. Nintendo'ya teşekkürler. Sony'nin oturup konuşmayı istediği herhangi bir gün PlayStation için de 10 yıllık anlaşma sunmaya hazırız." dedi.

Bununla birlikte, Call of Duty oyunlarının Nintendo konsoluna nasıl çıkacağı henüz detaylandırılmadı. Nintendo Switch'in düşük donanımı nedeniyle bu oyunların cloud (bulut) teknolojisi aracılığıyla sunulması olası gözüküyor. Diğer bir ihtimal ise bu anlaşmanın gelecekte çıkacak daha güçlü donanımlı yeni Nintendo konsolunu kapsaması olabilir.