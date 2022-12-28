Microsoft, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nu Anayasayı ihlal etmekle suçladı

Microsoft'un 68,7 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alma işleminin gerçekleşmesini engellemek için geçtiğimiz haftalarda dava açan ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) Anayasayı ihlal ettiği bildirildi.

Teknoloji devi Microsoft'un Call of Duty'nin geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın almaya çalışmasının ardından birçok engelle karşı karşıya geldi. Haksız rekabet nedeniyle FTC tarafından dava edilen Microsoft, devlet kurumunun Anayasayı ihlal ettiğini açıkladı.

FEDERAL TİCARET KOMİSYONU ENGELİ

Federal Ticaret Komisyonu'nun açtığı davada Microsoft'un anlaşmasının belirli oyunlara erişimi sınırlayarak rekabeti bastıracağı yönünde olsa da Microsoft'un yanıtı "Xbox'ın mobil oyunlardaki varlığını büyütmek istediğini ve Activision'ın oyuncularının dörtte üçünün ve gelirlerinin üçte birinden fazlasının mobil tekliflerden geldiğini" iddia etti.

Ancak, tüm bu açıklamalara rağmen FTC, Microsoft'un dünyanın en büyük video oyun serilerinden biri olan Call of Duty'ye sahip olacağı gerçeğine odaklanıyor. Bu nedenle Microsoft'u dava etti.

"ABD ANAYASASINI İHLAL ETMEKTEDİR"

Microsoft'un halka açık olarak yayınladığı 37 sayfalık cevapta, "Bu yargılamalar geçersizdir, çünkü Komisyonun önemli yürütme yetkisine sahip bağımsız bir kurum olarak yapısı ve Komiserlerin ve diğer Komisyon görevlilerinin görevden alınmasına ilişkin ilgili kısıtlamalar, ABD Anayasasının II. Maddesini ve kuvvetler ayrılığını ihlal etmektedir." sözlerine yer vermektedir.