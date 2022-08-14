Marvel's Spider-Man Remastered PC için 65 Bin Anlık Oyuncu ile Çıkış Yaptı

Marvel's Spider-Man Remastered PC'de çıkış hafta sonunda 65 bin anlık oyuncuya ulaştı ancak bu sayı Sony için rekor tazelemeye yetmedi.

Marvel's Spider-Man Remastered PC versiyonu çıkış hafta sonunda 65 bin anlık oyuncuya ulaştı ancak bu sayı Sony için rekor tazelemeye yetmedi.

Birinci parti Sony oyunları PC platformuna gelmeye devam ediyor. 2018'de PlayStation 4 için çıkan ve 2020'de PS5 için elden geçirilerek remaster sürümü piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man, 12 Ağustos itibarıyla PC için çıktı. Steam veritabanına göre, Marvel's Spider-Man Remastered çıkış hafta sonunda Steam'de yaklaşık 65 bin anlık oyuncu sayısına ulaşmayı başarsa da, Sony'nin PC oyunları arasında rekor tazeleyemedi.

Bu yılın başlarında PC'ye port edilen God of War, Steam'de çıkış hafta sonunda yaklaşık 75 bin anlık oyuncu ile PlayStation'ın PC için çıkan birinci parti oyunları arasında rekor kırarak en çok oynanan oyun olmuştu. Spider-Man Remastered yaklaşık 65 bin anlık oyuncu ile bunun biraz arkasında kaldı ancak Sony'nin PC için çıkış yapan en büyük ikinci oyunu unvanını elde etti.

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Insomniac Games'in geliştirdiği Marvel's Spider-Man, 2018'de PlayStation 4'e özel olarak çıkmıştı. PS4'ün en iyi oyunlar arasına giren ve birçok kritik tarafından "en iyi süper kahraman oyunu" unvanını kazanan yapım, daha sonra 2020'de PS5 için remaster versiyonu ile yeniden piyasaya sürülmüştü. Spider-Man Remastered'ın PC versiyonu ise Insomniac Games ile Sony'nin yakın zamanda satın aldığı ve PC portları konusunda uzmanlaşmış Nixxes Software işbirliğiyle hazırlandı. Oyunda DLSS ve RTX (ışın izleme) gibi birçok NVIDIA teknolojisinin yanı sıra ultra geniş monitör desteği gibi çeşitli yenilikler yer alıyor.