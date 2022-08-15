Marvel's Spider-Man Remastered'dan görkemli başlangıç!

Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanlar listesini açıkladı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Steam, en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Marvel's Spider-Man Remastered listeye üst sıralardan dahil olmayı başardı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 12 Ağustos'ta çıkış yapan ve tüm dünyada ses getiren Marvel's Spider-Man Remastered ise ikinci sıradan kendine yer buldu.

Listenin üçüncüsü Marvel's Spider-Man Remastered'ın paketi olurken, dördüncü sırada 11 Ağustos'ta çıkış yapan Cult of the Lamb yer aldı. Beşinci sırada ise Farthest Frontier bulunuyor.

Not: Bazı oyunların listede iki defa yer almasının nedeni farklı paketlerle satışta olması şeklinde açıklanabilir. Platform, burada paket isimleri yazmak yerine aynı oyunu iki defa listeye ekliyor.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

Steam Deck Marvel's Spider-Man Remastered Marvel's Spider-Man Remastered (Paket) Cult of the Lamb Farthest Frontier Cult of the Lamb (Paket) Two Point Campus Stray Cyberpunk 2077 Guilty Gear -Strive- Season Pass 2

Marvel's Spider-Man Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz veya AMD Ryzen5 1600, 3.2 Ghz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Marvel's Spider-Man Remastered beklentileri karşıladı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!