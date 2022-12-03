Firaxis Games'in geliştirip 2K'in yayıncılığını yaptığı sıra tabanlı taktiksel süper kahraman rol yapma oyunu Marvel's Midnight Suns'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Marvel's Midnight Suns sistem gereksinimleri neler? Marvel's Midnight Suns kaç GB? Detayları haberimizde…

Marvel's Midnight Suns; bir RPG oyununun zengin hikayesini, karakter ilişkilerini, kişiselleştirme ve ilerleme özelliklerini devrim niteliğindeki yeni bir kart tabanlı taktik oyununun taktiksel strateji ve savaş mekanikleriyle birleştirilen Marvel's Midnight Suns'ın sistem gereksinimleri neler? Marvel's Midnight Suns kaç GB? İşte detaylar…

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Marvel's Midnight Suns'ı en düşük ayarlarda oynamak isteyen kullanıcıların Intel Core i5-4430 veya AMD Ryzen 3-2200G işlemciye, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD RX 470 ekran kartına sahip olmaları gerekmektedir.

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 3-2200G veya Intel Core i5-4430

: AMD Ryzen 3-2200G veya Intel Core i5-4430 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD RX 470 veya GeForce GTX 960

: AMD RX 470 veya GeForce GTX 960 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 60 GB kullanılabilir alan

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5-2600X veya Intel Core i7-6700

: AMD Ryzen 5-2600X veya Intel Core i7-6700 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD RX 5700 veya GeForce GTX 1070

: AMD RX 5700 veya GeForce GTX 1070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 60 GB kullanılabilir alan

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS KAÇ GB?

Marvel's Midnight Suns'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.