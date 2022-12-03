Marvel's Midnight Suns sistem gereksinimleri neler? Marvel's Midnight Suns kaç GB?
Gamegar Haberleri
Firaxis Games'in geliştirip 2K'in yayıncılığını yaptığı sıra tabanlı taktiksel süper kahraman rol yapma oyunu Marvel's Midnight Suns'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Marvel's Midnight Suns sistem gereksinimleri neler? Marvel's Midnight Suns kaç GB? Detayları haberimizde…
Marvel's Midnight Suns; bir RPG oyununun zengin hikayesini, karakter ilişkilerini, kişiselleştirme ve ilerleme özelliklerini devrim niteliğindeki yeni bir kart tabanlı taktik oyununun taktiksel strateji ve savaş mekanikleriyle birleştirilen Marvel's Midnight Suns'ın sistem gereksinimleri neler? Marvel's Midnight Suns kaç GB? İşte detaylar…
Marvel's Midnight Suns'ı en düşük ayarlarda oynamak isteyen kullanıcıların Intel Core i5-4430 veya AMD Ryzen 3-2200G işlemciye, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD RX 470 ekran kartına sahip olmaları gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : AMD Ryzen 3-2200G veya Intel Core i5-4430
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD RX 470 veya GeForce GTX 960
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 60 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : AMD Ryzen 5-2600X veya Intel Core i7-6700
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD RX 5700 veya GeForce GTX 1070
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 60 GB kullanılabilir alan
Marvel's Midnight Suns'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.