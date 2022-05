Kratos mu Master Chief mi? God of War'a Halo modu eklendi - Haberler

God Of War'un PC'ye çıkış yapmasıyla beraber mod duyurularının yapılmasının ardından God of War oyunun yönetmenleri PC kullanıcıları için mod kullanımına izin verdiğini ve eğlenceli olabileceğini açıklamıştı. God of War'un başlangıcındaki Stranger boss'u birçok kez modlandı ve Kratos, farklı farklı kahramanlarla dövüşmek zorunda kaldı. Bu kez ise Xbox'ın popüler serisi Halo'nun kahramanı Master Chief ile çarpıştı.

MASTER CHIEF Mİ KRATOS MU?

Mod Marcos RC tarafından oluşturuldu ve görüntüler, The Stranger'ın yerine Master Chief'in kendisiyle değiştirilerek oyundaki ilk boss dövüşünde yer aldı. Mod tasarımcısı Marcos RC'nin God of War'a için geliştirdiği Master Chief modunun videosunu YouTube'a yükledi.

Daha önce ise God of War'u The Simpsons teması ile tekrardan tasarlan mod yayınlanmıştı. Kratos yerine Homer, Arteus yerine ise Bart'ı oynadığımız mod sonrası Master Chief modu oldukça dikkat çekti.

İlgili Haberler