Sıra tabanlı rol yapma oyunu olan Geneforge 1 Mutagen'in Epic Games'te ücretsiz verilmesi sonrası oyuncular sistem gereksinimlerini ve kaç GB olduğunu merak ediyor. Peki, Geneforge 1 Mutagen sistem gereksinimleri neler? Geneforge 1 Mutagen kaç GB? İşte detaylar…

GENEFORGE 1 MUTAGEN KONUSU

Garip, yeni bir dünyada benzersiz, gerçekten açık uçlu fantastik macera. Özel yapım mutant canavarlardan oluşan kendi ordunuz tarafından sunulan dünyayı değiştirmek için savaşı veya kurnazlığı kullanın. Keşfedilecek 80'den fazla bölge ve 50+ saat oyun süresi. Yaratmak için çok sayıda beceri, yetenek, grup, hazine ve hizmetçi.

GENEFORGE 1 MUTAGEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Geneforge 1 Mutagen'i oynayabilmeniz için 64-bit Vista veya üstü işletim sistemi, 1.2 Ghz'li herhangi bir işlemci ve minimum 256 MB VRAM'li ekran kartı ile Geneforge 1 Mutagen'i oynayabilirsiniz.

Geneforge 1 Mutagen Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Vista veya üstü

İşlemci: 1.2 GHZ

Ekran Kartı: 256 MB VRAM

Depolama: 400 MB kullanılabilir alan

Geneforge 1 Mutagen Kaç GB?

Geneforge 1 Mutagen'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 400 MB boş depolama alanı gerektirmektedir.