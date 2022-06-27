Geneforge 1 Mutagen sistem gereksinimleri neler? Geneforge 1 Mutagen kaç GB?
- Güncelleme:
Spiderweb Software tarafından geliştirilen düşük sistemli pc dostu Geneforge 1 Mutagen'in sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu oyuncular tarafından araştırılıyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları arasında yer alan Geneforge 1 Mutagen'in sistem gereksinimleri neler? Geneforge 1 Mutagen kaç GB? Detayları haberimizde…
Sıra tabanlı rol yapma oyunu olan Geneforge 1 Mutagen'in Epic Games'te ücretsiz verilmesi sonrası oyuncular sistem gereksinimlerini ve kaç GB olduğunu merak ediyor. Peki, Geneforge 1 Mutagen sistem gereksinimleri neler? Geneforge 1 Mutagen kaç GB? İşte detaylar…
Garip, yeni bir dünyada benzersiz, gerçekten açık uçlu fantastik macera. Özel yapım mutant canavarlardan oluşan kendi ordunuz tarafından sunulan dünyayı değiştirmek için savaşı veya kurnazlığı kullanın. Keşfedilecek 80'den fazla bölge ve 50+ saat oyun süresi. Yaratmak için çok sayıda beceri, yetenek, grup, hazine ve hizmetçi.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Geneforge 1 Mutagen'i oynayabilmeniz için 64-bit Vista veya üstü işletim sistemi, 1.2 Ghz'li herhangi bir işlemci ve minimum 256 MB VRAM'li ekran kartı ile Geneforge 1 Mutagen'i oynayabilirsiniz.
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Vista veya üstü
- İşlemci: 1.2 GHZ
- Ekran Kartı: 256 MB VRAM
- Depolama: 400 MB kullanılabilir alan
Geneforge 1 Mutagen'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 400 MB boş depolama alanı gerektirmektedir.