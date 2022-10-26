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Galatasaray Espor, yeni takım menajerini duyurdu

Gamegar Haberleri

Galatasaray Espor, yeni takım menajerini duyurdu

Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor, Berk Ata "Big Poppa" Yavuz'un yönetim ekibine takım menajeri olarak dahil olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Galatasaray Espor, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile yönetim ekibinin yeni ismini takipçileriyle paylaştı.

GALATASARAY ESPOR, YENİ TAKIM MENAJERİNİ DUYURDU

Galatasaray Espor'un Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Yönetim ekibimize Takım Menajeri olarak katılan Berk Ata "Big Poppa" Yavuz'a hoş geldin diyoruz! Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." sözlerine yer verdi.

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Galatasaray Espor, yeni takım menajerini duyurdu

Özel Saint Benoit Fransız Lisesi mezunu Berk Ata Yavuz, Özyeğin Üniversitesinde Hukuk mezunudur. Daha önce Galatasaray Espor adına arka planda çok fazla katkısı bulunan Berk Ata Yavuz, artık Galatasaray Espor çatısı altında kariyerine devam edecek.

Galatasaray Espor, yeni takım menajerini duyurdu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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