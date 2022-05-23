Galatasaray eski Fenerbahçeliyi renklerine bağladı! Taraftarlar isyan etti - Haberler

Daha önce 1907 Fenerbahçe takımında forma giyen ve Surreal Esports'tan Galatasaray Esports'a transfer olan Masic kullanıcı adlı Sermet Demirer transferinin duyurulmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada tepkilerini gösterdiler.

GALATASARAY YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Galatasaray Esports, sosyal medya hesabından yeni Valorant oyuncu transferini duyurdu. Eski Fenerbahçeli oyuncu Sermet Kadir "Masic" Demirer, Galatasaray Esports kadrosuna katıldı. Sarı kırmızılı ekip, süreçteki profesyonel yaklaşımları için Surreal Esports yönetimine teşekkür etti.

TARAFTARLAR YENİ TRANSFERE İSYAN ETTİ

Galatasaray Esports'un yeni transferi Masic ile anlaştığının duyurulmasının ardından taraftarlar büyük bir üzüntü duyduğunu bildirdi. Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların bildirdiği üzere zamanında, Sermet Demirer'in 1907 Fenerbahçe takımında forma giyerken Galatasaraylı oyunculara hem sözlü hem de fiziksel olarak saldırdığı söylendi.

"DENİZE DÜŞSENİZ BİLE YILANA SARILMAMANIZI TERCİH EDERDİK"

Taraftarların transfer duyurusu sonrası yaptıkları açıklamalarda, "Valorant takımımızın son dönemde aldığı sonuçlar heves kırıcı olsa da denize düşseniz bile yılana sarılmamanızı tercih ederdik." sözlerine yer verdi ve tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.