Galatasaray eski Fenerbahçeliyi renklerine bağladı! Taraftarlar isyan etti - Haberler

Galatasaray eski Fenerbahçeliyi renklerine bağladı! Taraftarlar isyan etti
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Galatasaray'ın elektronik spor kulübü Galatasaray Esports, eski Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Daha önce Galatasaraylı oyunculara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen oyuncunun transfer duyurusu, taraftarları sosyal medyada ayağa kaldırdı.
Daha önce 1907 Fenerbahçe takımında forma giyen ve Surreal Esports'tan Galatasaray Esports'a transfer olan Masic kullanıcı adlı Sermet Demirer transferinin duyurulmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada tepkilerini gösterdiler.
Galatasaray Esports, sosyal medya hesabından yeni Valorant oyuncu transferini duyurdu. Eski Fenerbahçeli oyuncu Sermet Kadir "Masic" Demirer, Galatasaray Esports kadrosuna katıldı. Sarı kırmızılı ekip, süreçteki profesyonel yaklaşımları için Surreal Esports yönetimine teşekkür etti.
Galatasaray Esports'un yeni transferi Masic ile anlaştığının duyurulmasının ardından taraftarlar büyük bir üzüntü duyduğunu bildirdi. Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların bildirdiği üzere zamanında, Sermet Demirer'in 1907 Fenerbahçe takımında forma giyerken Galatasaraylı oyunculara hem sözlü hem de fiziksel olarak saldırdığı söylendi.
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Taraftarların transfer duyurusu sonrası yaptıkları açıklamalarda, "Valorant takımımızın son dönemde aldığı sonuçlar heves kırıcı olsa da denize düşseniz bile yılana sarılmamanızı tercih ederdik." sözlerine yer verdi ve tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.