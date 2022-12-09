FTC, Activision Blizzard Satın Alımı Nedeniyle Microsoft'a Dava Açtı

ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Activision Blizzard satın alımı nedeniyle Microsoft'a dava açtığını duyurdu.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara bünyesine katma girişimi ABD, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok bölgede tekelcilik karşıtı inceleme altındayken sürpriz bir gelişme yaşandı.

ABD'deki FTC (Federal Ticaret Komisyonu), 8 Aralık'ta yayımladığı bir basın bildirisi ile Microsoft'u dava ettiğini açıkladı. Kurum, davayı Microsoft'un Activision Blizzard satın alım işlemini durdurmak amacıyla açtığını belirtti. Buna gerekçe olarak Microsoft'un Bethesda'yı satın alırken verdiği sözden geri dönmesini gösterdi.

FTC, Microsoft'un bundan önce Bethesda'yı satın alım sürecinde, Bethesda'nın Starfield ve Redfall gibi oyunlarını Xbox'a özel yapmama sözü verdiği halde satın alımın tamamlanmasının ardından bundan vazgeçtiğini ifade etti. Benzer bir durumun Activision Blizzard satın alımının ardından Call of Duty serisi için de yaşanabileceğine dikkat çeken FTC, Microsoft'a dava açmasının nedenini şöyle açıkladı:

"Federal Ticaret Komisyonu, teknoloji devi Microsoft'un önde gelen video oyun geliştiricilerinden Actvision Blizzard ve onun satış rekorları kıran oyun markası Call of Duty'i satın almasını engellemeye çalışıyor. FTC, Microsoft'un bugüne kadarki en büyük satın alımı ve video oyun endüstirindeki en büyük satın alım işlemi olma özelliği taşıyan 69 milyar dolarlık bu anlaşma ile Microsoft'un rakiplerini Xbox oyun konsolları, hızla büyüyen abonelik içeriği ve bulut oyun girişimiyle baskılayacağını iddia ediyor.

Bugün yayınlanan şikayet açıklamasında FTC, Microsoft'un tanınan oyun geliştiricisi Bethesda Softworks'un ana şirketi ZeniMax'i satın alması dahil olmak üzere bünyesine kattığı değerli oyun içeriklerini rakiplerini baskılamak amacıyla kullanmasına dikkat çekti. Microsoft, Avrupa'daki tekelcilik karşıtı otoritelere, oyunları rakip konsollardan alıkoyma isteği olmadığı şeklinde verdiği garantilere rağmen, Starfield ve Redfall dahil Bethesda'nın çeşitli oyunlarını Microsoft'a özel hale getirdi."

FTC'nin Rekabet Bürosu Direktörü Holly Vedova ise, " Microsoft, oyun dünyasındaki rakiplerinden içerikleri mağrum tutubildiğini ve tutabileceğini halihazırda gösterdi. Bugün, Microsoft'un önde gelen bağımsız bir oyun stüdyosunun kontrolünü ele geçirmesini ve bu sütdyoyu çok sayıda dinamik ve hızla büyüyen oyun pazarındaki rekabete zarar vermek için kullanmasını engellemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Microsoft geçtiğimiz günlerde Nintendo ve Valve ile Call of Duty oyunlarını 10 yıl boyunca bu platformlarda sunmak için anlaşma imzalamıştı.

Microsoft, Nintendo ve Valve ile 10 Yıllık Call of Duty Anlaşması İmzaladı