Filament sistem gereksinimleri neler? Filament kaç GB?
Gamegar Haberleri
Beard Envy'ni geliştiriciliğini yapıp Kasedo Games'in yayıncılığını üstlendiği bulmaca oyunu Filament'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapaldığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Filament sistem gereksinimleri neler? Filament kaç GB? Detayları haberimizde…
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Düşük sistemi PC dostu Filament'i 30 FPS ayarlarda oynayabilmek için Intel Quad Core işlemci, AMD Radeon HD 6870 veya NVIDIA GeForce GTX 745 ekran kartı ve 4 GB RAM gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
- İşlemci: Intel Quad Core İşlemci
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 6870 veya NVIDIA GeForce GTX 745
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Quad Core İşlemci
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280 veya NVIDIA GeForce GTX 950
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Filament'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerekmektedir.