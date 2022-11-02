Beard Envy'ni geliştiriciliğini yapıp Kasedo Games'in yayıncılığını üstlendiği bulmaca oyunu Filament'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapaldığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Filament sistem gereksinimleri neler? Filament kaç GB? Detayları haberimizde…

Zorlu kablo tabanlı bulmacaları çözün ve Alabaster ekibine gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarın. Şimdi İpucu Sistemi ile (bu çok zor bulmacalar için). Peki, Filament sistem gereksinimleri neler? Filament kaç GB? İşte detaylar…

FILAMENT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Düşük sistemi PC dostu Filament'i 30 FPS ayarlarda oynayabilmek için Intel Quad Core işlemci, AMD Radeon HD 6870 veya NVIDIA GeForce GTX 745 ekran kartı ve 4 GB RAM gerekmektedir.

FILAMENT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci: Intel Quad Core İşlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 6870 veya NVIDIA GeForce GTX 745

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

FILAMENT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Quad Core İşlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280 veya NVIDIA GeForce GTX 950

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

FILAMENT KAÇ GB?

Filament'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerekmektedir.