ETS2'nin geliştiricileri Heart of Russia DLC'sini yayınlamayacağını açıkladı - Haberler

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlar devam ediyor. Tır simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2'nin Rusya haritasının genişleyeceği Heart of Russia DLC'si geliştirilme sırasındayken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla beraber DLC askıya alındı.

"UKRAYNA'NIN RUSYA İŞGALİ İLE SARSILDIK"

SCS Software'in yaptığı duyuruda, "Bu yeni bölgenin oyunda gerçekten harika görünmesi için çok çaba harcanmıştı. Topluluğumuzun, özellikle de Rusya'dakilerin bunu gerçekten takdir edeceğinden kesinlikle emindik. Sonra, aniden, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edildiği haberiyle tüm dünya sarsıldı. Şoktaydık." sözlerine yer verdi.

"Derin bir endişeyle savaşla ilgili haberleri izledik ve acı çekenlere yardım etmek için bir şeyler yapmamız gerektiğini hemen fark ettik. Hemen, Ukrayna topraklarında insani yardım sağlayan ve tahliye edilenlere yardım sağlayan çeşitli hayır kurumlarına katkıda bulunmaya başladık."

HEART OF RUSSIA DLC'Sİ YAYINLANMAYACAK

Hearth of Russia DLC'si çok fazla belirsizlikle karşı karşıya kalması yüzünden merak edilen Heart of Russia DLC'si yayınlanacak mıydı? Yayınlanacaksa ne zaman yayınlanacak gibi sorular oluştu. Geliştirici ekip bu soruya cevap niteliğinde "DLC'miz Heart of Russia, doğrudan Rusya'yı ilgilendirdiğinden ve birçok insanın acı çekmesiyle birlikte, DLC'yi yayınlamaktan kaçınmaya karar verdik, böylece hiçbir şekilde saldırganlığı destekliyor veya hoşgörülü olarak algılanmıyor." dedi.