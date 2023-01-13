Red Beard Games'in geliştirip Hi-Rez Studios'un yayıncılığını yaptığı çok oyunculu aksiyon dövüş oyunu Divine Knockout'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Divine Knockout sistem gereksinimleri neler? Divine Knockout kaç GB? Detayları haberimizde...

Dünyanın tek 3. şahıs platform dövüşçüsünde tanrıları nakavt edin! Küçük ama kudretli bir efsane tanrısı olun, üç boyutun hepsinde savaşın ve üstün hüküm sürmek için arkadaşlarınızı haritadan sileceğiniz Divine Knockout sistem gereksinimleri neler? Divine Knockout kaç GB? İşte detaylar...

DIVINE KNOCKOUT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Divine Knockout'ı minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-2320 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 555 ekran kartı gerekemktedir.

DIVINE KNOCKOUT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-2320

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 555

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

DIVINE KNOCKOUTSİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

DIVINE KNOCKOUT KAÇ GB?

Divine Knockout'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.