Divine Knockout sistem gereksinimleri neler? Divine Knockout kaç GB?
Gamegar Haberleri
Red Beard Games'in geliştirip Hi-Rez Studios'un yayıncılığını yaptığı çok oyunculu aksiyon dövüş oyunu Divine Knockout'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Divine Knockout sistem gereksinimleri neler? Divine Knockout kaç GB? Detayları haberimizde...
Dünyanın tek 3. şahıs platform dövüşçüsünde tanrıları nakavt edin! Küçük ama kudretli bir efsane tanrısı olun, üç boyutun hepsinde savaşın ve üstün hüküm sürmek için arkadaşlarınızı haritadan sileceğiniz Divine Knockout sistem gereksinimleri neler? Divine Knockout kaç GB? İşte detaylar...
Divine Knockout'ı minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-2320 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 555 ekran kartı gerekemktedir.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-2320
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 555
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-8700
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Divine Knockout'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.