Dead Space Remake canlı yayını 12 Mayıs'ta geliyor

Dead Space Remake canlı yayını 12 Mayıs'ta gerçekleşecek. Efsanevi üçlemenin ilk oyunu Remake sürümüyle ilk kez gözler önüne serilecek.

Geçtiğimiz günlerde Electronic Arts, Dead Space Remake'in geliştirme ekibinin 12 Mayıs'ta canlı yayınını yapacağını duyurdu. Canlı yayında oyunun Sanat Direktörü Mike Yazijian ve ekibi, merakla beklenen canlı yayında oyunla ilgili birçok noktaya değinecek. Daha önce oyunun geliştirme sürecinden görüntüler yayımlanmış ve serinin hayranları heyecan dalgasına kapılmıştı. 12 Mayıs 2022 tarihindeki canlı yayının oyunun daha kapsamlı olacağı tahmin ediliyor.

Yeni Dead Space oyunu son dönemde gördüğümüz remastered furyasına dahil değil. Sıfırdan geliştirilen oyun kelimenin tam anlamıyla bir "yeniden yapım" olarak çıkış yapacak. Motive tarafından geliştirilen yeni oyunda Electronic Arts'ın oyun motoru olan Frostbite kullanılacak.

Remaster oyunlar üzerinde temel değişiklikler yerine çeşitli iyileştirmeler yapılır. Temeli aynı kalan oyunda görsel kalite artırılır ve çeşitli teknik geliştirmeler yapılarak oyun piyasaya tekrar sürülür. Dead Space üçlemesinin ilk oyunu ise orijinali temel alarak sıfırdan üretilen bir yapım olacak.

Electronic Arts yaptığı bir açıklamada Dead Space Remake'in orijinal oyundan çok da bağımsız olmayacağını belirtti. " Yeni karakter modelleri, yeni atmosferi için bile orijinal tasarımları temel alıyoruz. Eşyalardaki en küçük detayları bile atlamadan orijinale sadık bir oyun geliştirmeyi hedefliyoruz. Her şeyi sıfırdan üretiyoruz fakat aynı yapıyı ve aynı hikayeyi kullanıyoruz."

2022'de çıkması beklenen Dead Space Remake çıkış tarihi için geçtiğimiz haftalarda ertelendi. Heyecanla beklenen oyunun yeni çıkış tarihi olarak 2023'in ilk çeyreği işaret edildi. Oyuncuları uzayın derinliklerinde korku dolu bir maceraya davet edecek olan oyun, PlayStation 5, Xbox Series S/X ve Microsoft Windows üzerinde çıkış çıkacak.

SaveButonu / Gamegar