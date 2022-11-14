Ödüllü aksiyon oyunu Control'un devam oyunu için kolları sıvadı. Control 2'nin geliştirilme aşamasında olduğunu bildirilmesinin ardından oyunun ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Peki, Control 2 ne zaman çıkacak? İşte Control 2 çıkış tarihi…

CONTROL 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Heron kod adıyla geliştirilmeye başlayan ve PS5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak Control 2'nin ne zaman çıkacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Control serisinin oyun direktörü Mikael Kasurinen, "Control ile bilinmeyene atladık. Yeni bir şey yaratmak istedik. Farklı ve beklenmedik bir şey. Eşi benzeri olmayan bir dünya. Control'ü bizim için böyle bir başarı haline getirdiğiniz için izleyiciler olarak teşekkür ederiz. Control 2 ile bilinmeyene bir adım daha atacağız. Beklenmedik bir yolculuk olacak. Biraz zaman alacak, ama hafifçe söylemek gerekirse, bu şimdiye kadar üzerinde çalıştığım en heyecan verici proje. Hala erken günler, ama beklemeye değer olacak." sözlerine yer verdi.