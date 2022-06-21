Call of the Wild The Angler sistem gereksinimleri neler? Call of the Wild The Angler kaç GB?
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The Hunter Call of the Wild'ın yapımcılarından yeni açık dünya balıkçılık oyunu Call of the Wild The Angler'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Balıkçılık sporu ile ilgilenmeyi seven oyuncuların bayılacağı Call of the Wild The Angler'ın sistem gereksinimleri neler? Call of the Wild The Angler kaç GB? Detayları haberimizde…
Expansive Worlds'ün geliştirip yayıncılığını üstlendiği olağanüstü manzaralara sahip balıkçılık oyunu Call Of The Wild The Angler'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Call of the Wild The Angler sistem gereksinimleri neler? Call of the Wild The Angler kaç GB? İşte detaylar…
Call of the Wild The Angler'ı minimum grafiklerde oynamak için Intel 5. Nesil işlemciye veya AMD Ryzen 5 işlemciye, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 780 veya AMD RX 480 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir.
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Önerilen ayarlarda oynamak isteyen oyuncular ise Intel Core i7 4. Nesil işlemci veya AMD Ryzen 5 işlemciye, minimum 16 GB RAM ve NVIDIA GTX 1070 veya AMD Vega 56 ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel i5-6400 veya AMD Ryzen 5 1600
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 780 3 GB veya AMD RX 480 4 GB
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 25 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci : Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600X
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : Nvidia GTX 1070 8 GB veya AMD Vega 56 8GB
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 25 GB kullanılabilir alan
Call of the Wild The Angler'ı oynayabilmeniz için en temel kurulumuyla beraber 25 GB boş depolama alanı gerektirmektedir. Ayrıca oyunun her güncellemede boyutunda değişiklik göstermektedir.