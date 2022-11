Call of Duty'nin PlayStation ve Xbox kavgası sona erdi

Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın almasının ardından popüler video oyun şirketinin en sevilen oyunu Call of Duty'nin PlayStation konsollarında lansman yapmaya devam edip etmeyeceği, uzun bir süredir tartışılıyordu. Microsoft'un Xbox patronu Phil Spencer, "gönderilecek bir PlayStation olduğu sürece" Call of Duty'nun PlayStation'da kalacağını ifade ederek tartışmaya son getirdi.

Call of Duty'nin Xbox'a özel olarak çıkış yapacağı söylentilerinin ardından Phil Spencer'dan PlayStation oyuncularının içini rahatlatacak açıklama geldi. Call of Duty, yeni nesil oyunlarında PlayStation konsoluna çıkış yapmaya devam edecek.

CALL OF DUTY, PLAYSTATION'A ÇIKIŞ YAPMAYA DEVAM EDECEK

Microsoft'un 68.7 milyar dolara satın aldığı video oyun şirketi Activision Blizzard'ın bir numaralı oyunu Call of Duty'nin yalnızca Xbox konsollarına çıkış yapacağına dair söylentilerin yayılmasının ardından Xbox patronu Phil Spencer, bir podcast yayınında "Call of Duty'yi PlayStation'dan almıyoruz." sözlerine yer vererek. PlayStation oyuncularının içini rahatlattı.

Call of Duty'nin geleceği, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma önerisinde büyük bir tartışma noktası oldu. Sony, anlaşılır bir şekilde, Microsoft'un Call of Duty'yi Xbox'a özel hale getirmesinden endişe duyuyor; Microsoft, böyle bir niyeti olmadığı konusunda ısrar etti. Ancak bu taahhütler daha önce bir tür zaman diliminde geldi: Örneğin, Eylül ayında Microsoft, PlayStation'da Call of Duty'yi "mevcut Sony sözleşmesinin ötesinde en az birkaç yıl daha" garanti etti.

Bu açıklamaların ardından podcast yayınında Xbox patronu Phil Spencer, Call of Duty dahil Microsoft oyunlarının PlayStation konsoluna çıkış yapmaya devam edeceğini garantiledi.