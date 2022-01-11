Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor - Haberler Spor
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Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Galatasaray'la yollarını ayıran Fatih Terim'in bugün Florya'ya geleceğini öğrenen taraftarlar, Florya'ya akın etti. Sarı-kırmızılılar, saat 14.00'te gelmesi beklenen İmparator'a bir kez daha veda edecek.

Deneyimli teknik direktörün bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaşacağını öğrenen taraftarlar, Florya'ya akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar, Metin Oktay Tesisleri önünde Fatih Terim lehine tezahüratlar yaparak tecrübeli çalıştırıcıyı bekledi.

Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor

Sarı-kırmızılı taraftarların Florya'da giderek kalabalık hale geldiği gözlenirken; 7'den 70'e herkesi Florya'da olması ilgi çekiyor. 'Taraftar teyze'nin de Fatih Terim'e destek vermek için Florya'da olması dikkatlerden kaçmadı.

Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor

Fatih Terim bugün saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli ile vedalaşarak tesislerden ayrılacak.

Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün futbol şubesine atandığı ve transfer çalışmalarını başkan Burak Elmas ile birlikte yürütecekleri öğrenildi. Ayrıca sarı kırmızılı takımın bugün yapacağı antrenmanı ise U19 antrenörlerinden Birkan Bozkurt yönetecek.

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Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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