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Galatasaray Trabzonspor kupa maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı? Ziraat Türkiye Kupası final maçı nerede oynanacak?

Galatasaray Trabzonspor kupa maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı? Ziraat Türkiye Kupası final maçı nerede oynanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası Finali için geri sayım başladı. Galatasaray ile Trabzonspor ne zaman? Kupa finali hangi statta oynanacak, maç biletleri satışa sunuldu mu? Taraftarlar bu dev mücadeleyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor kupa maçı saat kaçta başlayacak, TRT yayınlayacak mı? İşte, Galatasaray - Trabzonspor finaline dair sıkça sorulan sorular ve cevapları...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı finale taşındı. Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği final mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Taraftarlar, "Galatasaray - Trabzonspor kupa maçı ne zaman oynanacak? Bilet satışları başladı mı?" ve "Final hangi statta yapılacak?" sorularına yanıt ararken, maç tarihi ve bilet detayları sosyal medyada gündem oldu. İşte, Türkiye Kupası finaliyle ilgili merak edilenler...

GALATASARAY TRABZONSPOR KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2025 sezonunun final heyecanı başlıyor. Galatasaray ile Trabzonspor, bu yılın en büyük karşılaşmalarından birinde 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.45'te kozlarını paylaşacak. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği bu dev maç, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray Trabzonspor kupa maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı? Ziraat Türkiye Kupası final maçı nerede oynanacak?Galatasaray Trabzonspor kupa maçı ne zaman

GALATASARAY TRABZONSPOR KUPA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği final mücadelesi için biletler satışa çıktı. Taraftarlar, Passo.com.tr internet sitesi ya da Passo mobil uygulaması üzerinden maç biletlerini temin edebilirler.

Galatasaray Trabzonspor kupa maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı? Ziraat Türkiye Kupası final maçı nerede oynanacak?Ziraat Türkiye Kupası final maçı nerede oynanacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 2025 final maçı, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı resmi açıklamaya göre, bu dev mücadele Gaziantep Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Gaziantep Stadyumu, modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle bu önemli finale ev sahipliği yapacak. İki takım taraftarları, şehirde büyük bir futbol şölenine tanıklık etmeye hazırlanıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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