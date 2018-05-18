Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bu Anlamlı Bir Şampiyonluk Olacak
Göztepe ile oynanacak kritik Göztepe maçı öncesi Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Terim'in "Bu anlamlı bir şampiyonluk olacak" sözlerine yer verdi.
Kritik Göztepe maçı öncesinde Galatasaray, Twitter hesabından bir video paylaştı. Videoda Fatih Terim'in sözleri kullanılırken Terim'in "Bu anlamlı bir şampiyonluk olacak" sözleri dikkat çekti.
"EVELALLAH ORADAN HAYIRLISI İLE DÖNECEĞİZ"
İşte Fatih Terim'in sözleri ve Galatasaray'ın paylaştığı o video;
"Birçok şampiyonluk elde ettim. Ama bu seferki sebebi bende kalsın, anlamlı bir şampiyonluk olarak tarihe geçecek inşallah. Maçtan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hiç kolay bir maç değil. Özellikle oyuncular için. Özellikle ilk defa şampiyon olacaklar için. Daha önce böyle bir maç oynamış ve 50 bin kişiye karşı gitmiş kupayı kaldırmış bir takım olarak yine evelallah oradan hayırlısı ile döneceğiz."
YORUMLAR (6)
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5lik iyi takimsinda neredesinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Amma saldiran olmuş adama ne senaryolar ne kumpaslar yazan olmis arkadas millet tam mit olmuşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bos konusuyon en iyi katro bsk sampiyon gsCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Sampiyonluk yerine avcunu yalarsin terjm.İzmirin daglarinda cicekler acinca gor GOZ GOZ u kolay lokma miymis..Dar edeck rakibine sahayiCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Dursun Özbek'le Tudor takımı kurdu sen dışardan oyuncuları ayarttın bilerek alacakları maçları yenildiler özellikle Muslera resmen kova oldu en sonunda medyadaki yalakaların Tudora bilinçli aşırı saldırısı sonunda adamı kovdurttun. Çok iyi bir takımın başına geldin şimdide ahkam kesiyorsun.Bu kadroyu kim olsa açık ara Şampiyon yapardı.Cevap Yaz 4 23 Yayından Kaldır