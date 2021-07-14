Galatasaraylı taraftarlar, 999 TL'den satışa çıkan yeni formanın fiyatına isyan etti

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar GS Store'dan satışa çıktı. Forma fiyatlarının yüksek olması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Prof. parçalı formanın 999 TL'den satışa çıkmasına taraftarlar isyan etti.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Galatasaray ve Nike, İlk ve Tek hikayesini başlatan iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. 2021-2022 iç saha ve deplasman formaları gsstore.org, nike.com ve seçili Nike ve GS Store mağazalarında satışa sunuldu.

FİYATI EL YAKTI

Forma tanıtımını Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Mostafa Mohamed yaptı. Taraftarlar, prof. parçalı Galatasaray formasının fiyatının yüksek olmasından şikayet etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları, prof. parçalı formanın 999 liradan satışa sunulmasına tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları: