Galatasaray, sezonu 2'nci sırada tamamladı
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Galatasaray, sezonu 2'nci sırada tamamladı

Galatasaray, sezonu 2'nci sırada tamamladı
Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR - Haberler | Spor

STAT: Türk Telekom ArenaHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık OngunGALATASARAY: Muslera - Yedlin (Dk. 46 Şener Özbayraklı), Marcao, Donk, Saracchi (Dk. 74 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 76 Oğulcan Çağlayan), Gedson, Arda Turan (Dk. 46 Mohamed), Emre Akbaba (Dk.

STAT: Türk Telekom Arena

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık OngunGALATASARAY: Muslera - Yedlin (Dk. 46 Şener Özbayraklı), Marcao, Donk, Saracchi (Dk. 74 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 76 Oğulcan Çağlayan), Gedson, Arda Turan (Dk. 46 Mohamed), Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Babel, Halil DervişoğluHELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Chebake, Mallan (Dk. 67 Acquah), Zeki Yavru, Fofana (Dk. 74 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Tetteh (Dk. 90+2 Ahmet İldiz)GOLLER: Dk. 53 Halil Dervişoğlu, Dk. 60 Babel, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray) - Dk. 39 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu 84 puan ve averajla 2'nci sırada bitirdi. Galatasaray'ın gollerini 53'üncü dakikada Halil ve 60'ıncı dakikada Babel ve 90+3'üncü dakikada Oğulcan atarken, Yeni Malatyaspor'un tek golü ise 39'uncu dakikada Adem'den geldi.15'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin çizgiye inip yaptığı ortada Babel'in penaltı noktasından kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.23'üncü dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Babel'in sağ kanatta rakibinden sıyrılıp yaptığı ortasına iyi yükselen Halil'in kafa vuruşunda kaleci Ertaç topu son anda tokatladı. Dönen topu savunma kornere gönderdi.29'uncu dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi yerden ceza sahası içerisine pasını yolladı. Müsait pozisyonda bekleyen Emre Akbaba'nın tek vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.39'uncu dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Tetteh pasını sağ kanattan bindiren Chebake verdi. Bu oyuncunun arka direğe yükselttiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Adem Büyük, takımını öne geçirdi: 0-1.Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.50'inci dakikada orta sahada Babel'den aldığı pasla hareketlenen Kerem'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.53'üncü dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Kerem'in ara pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Halil'in yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle gitti: 1-1.60'ıncı dakikada Galatasaray öne geçti. Şener'in sağ kanattan yerden ceza sahası içerisine çevirdiği pasa arka direkte Babel'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.86'ncı dakikada Şener'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Mohamed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı son anda kaleci Ertaç kurtardı.90+1'inci dakikada Gedson Fernandes'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem'in kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta, kaleci Ertaç gole izin vermedi.90+3'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Şener'in ceza sahasına doğru uzun yolladığı topta Mohamed kafayla topu arkaya aşırdı. Ceza sahası içerisine hareketlenen Oğulcan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.90+7'nci dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında kendi yarı alanından topu alan Mustafa, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına doğru kat etti. Kaleciye karşı karşıya kalan Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR

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