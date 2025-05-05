Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak 2025? Galatasaray şampiyonluk kutlaması biletleri ne kadar?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından gözler bu büyük başarının kutlanacağı törene çevrildi. Sarı-kırmızılı kulübün taraftarları ve futbolseverler, "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak, hangi tarihte düzenlenecek?" sorularının yanıtını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması biletleri ne kadar? İşte, detaylar...

GALATASARAY 2025 ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray, şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla paylaşmaya hazırlanıyor. "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?" sorusu, sarı-kırmızılı taraftarların gündemindeki en önemli başlıklardan biri haline geldi. Henüz 2025 sezonu için resmi bir kutlama tarihi açıklanmamış olsa da, önceki sezonlarda olduğu gibi kutlamaların ligin sona ermesinin hemen ardından, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta büyük bir organizasyonla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Geleneksel olarak, kutlama gecesi saat 19.05'te, Galatasaray'ın kuruluş yılına atıfla başlatılıyor.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede

Kulüp yetkililerinin kısa süre içinde resmi tarih, saat ve etkinlik programını duyurması beklenirken, taraftarlar sosyal medya üzerinden organizasyona dair detayları heyecanla bekliyor. Işık şovları, sahne performansları, sürpriz sanatçılar ve kupa töreniyle dolu bir gece için hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması biletleri ne kadar

GALATASARAY 2025 ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlaması durumunda düzenlenecek olan şampiyonluk kutlaması için bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, önceki sezonlarda uygulanan fiyatlandırma politikaları göz önünde bulundurularak, 2025 yılı için de benzer bir fiyat aralığı beklenmektedir.

2023-2024 sezonunda gerçekleştirilen "Şampiyonun Gala Gecesi" etkinliğinde bilet fiyatları şu şekildeydi:

Doğu-Batı VIP Tribünler: 1.000 TL

Doğu-Batı Alt Tribün: 500 TL

Doğu-Batı Üst Tribün : 250 TL

Kuzey-Güney Kale Arkası: 150 TL

Etkinliğe katılım için biletler, GS logolu Passolig kartı sahiplerine passo.com.tr ve Passo uygulaması üzerinden satışa sunulmuştu. Ayrıca, VIP kombine ve kombine bilet sahipleri, kendi tribünlerinde numarasız olarak etkinliğe katılım sağlayabilmiş, loca sahipleri ise localarını kullanma hakkına sahip olmuşlardı. Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore'lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlara da Doğu Alt Tribün bileti hediye edilmişti.

2025 yılı şampiyonluk kutlaması için bilet fiyatlarının ve satış detaylarının Galatasaray Kulübü tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.