Galatasaray, Randers karşısında tur peşinde
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Galatasaray, Randers karşısında tur peşinde

Galatasaray, Randers karşısında tur peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Randers'a konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Randers'a konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile Avrupa kupalarında 294. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray yarın saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. Danimarka'da oynanan turun ilk mücadelesi 1-1 beraberlikle sona erdi. Galatasaray 3. Tur'da İskoç ekibi St. Johnstone'u 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek tur atlamıştı. Randers ise bu turdan Avrupa kupalarına başladı.

Avrupa kupalarında 294. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 293 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 102 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 77 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde ise 442 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa'da 87. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 86 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 33 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 19 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 118 gol atarken, kalesinde ise 130 gole engel olamadı.

Galatasaray, Randers karşılaşmasıyla bu sezonki 8. resmi maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar 5'i Avrupa, 2'si Süper Lig olmak üzere geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet elde ederken, 2 kez mağlup oldu, 2 kez de berabere kaldı. Aslan son olarak ligde oynadığı Hatayspor mücadelesinden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Eksikler

Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ile Victor Nelsson bir önceki takımlarında bu sezon Avrupa maçlarında oynadıkları için UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor. Kerem Aktürkoğlu'na Giresunspor karşılaşmasında fiziki bir harekette bulunduğu için Brezilyalı futbolcu Marcao takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Oğulcan Çağlayan lisansındaki sorun devam ettiği için listede bulunmuyor. Sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.

Randers hakkında bilgiler

Randers'ın başında Danimarkalı teknik adam Thomas Thomasberg bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre Danimarka takımının toplam değeri 9 milyon 450 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1 milyon Euro ile kaleci Patrik Carlgren. Bu sezon kendi liginde 6 maça çıkan Randers, 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve 14 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Randers son olarak ligde evinde Aalborg ile 1-1 berabere kaldı.

Aleksei Kulbakov yönetecek

Galatasaray ile Randers arasında oynanacak mücadelede Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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