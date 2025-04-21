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Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'leri! Galatasaray Konyaspor kadroda kimler var?

Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'leri! Galatasaray Konyaspor kadroda kimler var?
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. İşte, Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'leri! Galatasaray Konyaspor kadroda kimler var?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Peki, Galatasaray Konyaspor kadroda kimler var? Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'leri!

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI YARIN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçında Konyaspor ile Galatasaray 22 Nisan 2025 Salı günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Konyaspor Galatasaray maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'leri! Galatasaray Konyaspor kadroda kimler var?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER VAR
Galatasaray'da 5 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Elias Jelert'in yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Galatasaray Kulübü, İspanyol santrfor Alvaro Morata'nın yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapılacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında oynayamayacağını açıkladı.

Kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata'nın tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyeceği bildirildi.

Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'leri! Galatasaray Konyaspor kadroda kimler var?

İki takım bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY'IN KONYASPOR MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert ile cezalı oyuncular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Konya'ya götürülmedi.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'leri! Galatasaray Konyaspor kadroda kimler var?

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Konyaspor : Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Yasir Subaşı, Jevtovic, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Galatasaray : Günay, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sallai, Osimhen.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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