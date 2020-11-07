Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

07.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:01
Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Radamel Falcao kadroda yer almadı. Tedavileri tamamlanan Marcao ve Marcelo Saracchi ise kadroda bulundu.

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşma için bugün Sivas'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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