Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı
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Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı

08.01.2021 17:22 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:38
Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı itirazı inceledi.

Açıklamada, Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına ve erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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