Galatasaray, derbi hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü

20.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:36

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri yapılırken antrenman, sınırlı alanda pas oyunu ile devam etti. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirilirken çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın tedavisine devam edildi.

Kaynak: DHA

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.