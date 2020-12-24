Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

24.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:42
Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme programı kapsamında çalışmaların yapıldığı belirtildi.

İzolasyon süreci tamamlanan ve son Kovid-19 testi de negatif çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun bireysel çalışma gerçekleştirdiği aktarıldı. Kovid-19 testleri 16 Aralık'ta pozitif çıkan 2 futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programının ise Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edildiği bildirildi.

Peter Etebo'nun tedavisinin sürdüğü, Ryan Babel'in ise takımdan ayrı salonda ve sahada özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanın ardından Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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